16.06 18:19 MIGnews.com

Применение законов в Иудее и Самарии не является незаконным

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Бывший посланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в газете The Jerusalem Post в понедельник, что правительство США не считает, что продление израильского суверенитета в некоторых частях Иудеи и Самарии было бы незаконным. На самом деле это разрешено президентом США Дональдом Трампом в документе «Мир для Процветания».«Мы считали, что у руководства Рамаллы больше не должно быть права вето на то, что происходит с этой землей и живущими там израильтянами. Но чтобы защитить палестинцев, мы дали им длительный период - четыре года - чтобы привести в порядок свой дом, чтобы они тоже могли получить множество преимуществ», - пишет Гринблаттв своей статье.Эта статья была ответом на статью Юсефааль-Отаибы , посла Объединенных Арабских Эмиратов в Соединенных Штатах, опубликованную в Ynet , в которой утверждается, что применение суверенитета Израиля к обсуждаемым районам будет незаконным.Возражая послу, Гринблатт написал: «Я не согласен с тем, что расширение суверенитета Израиля на рассматриваемые районы будет незаконным захватом земель.»Он также не согласился с термином «палестинская земля» посла ОАЭ, сказав, что «это не палестинская земля. Это земля, которая оспаривается ...»Вместе с тем аналитики обращают внимание на следующий «дипломатический» пассаж, содержащийся в статье.«Проведя бесчисленное количество часов в арабских столицах в течение трех лет, я узнал, что мы согласны в гораздо большем, чем мы не согласны. Я также знаю, что друзья и союзники могут не соглашаться по важным вопросам, и ОАЭ - важный друг и союзник США. В конечном счете, ОАЭ имеют право делать то, что лучше для ОАЭ, и действовать в соответствии с тем, во что они верят. Так же, как я уважаю право Израиля принимать свои решения (включая само решение, обсуждаемое в статье), я уважаю право ОАЭ принимать свои решения».