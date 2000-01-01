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Турция между Россией и США | Фото:16.04 18:30   MIGnews.com

Турция между Россией и США

По сообщению ИА "Анадолу", Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции комментируя последнюю ракетную атаку США, Великобритании и Франции на Сирию, заявил: "Мы не будем выбирать между Россией и Соединенными Штатами. Кроме того, мы не выбираем ни одну сторону (в конфликте) между режимом Асада и Соединенными Штатами, Францией и Великобританией".

При этом он утверждал: "Наша цель - реализовать политическое урегулирование в Сирии, восстановить мир и обеспечить стабильность в Сирии, ее целостность и границы, и мы честны в этом отношении ".

Ранее Чавушглу, выступая с несколько иной и куда более жесткой позиции, сказал: "Операция США, Франции и Великобритании в Сирии направлена против химических объектов. Сирию необходимо спасти от режима президента Башара Асада".

Тем временем, МИД Турции в заявлении, опубликованном после авиаударов ВВС США, Франции и Великобритании по Сирии, высоко оценил эти действия, назвав их "адекватным ответом".
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