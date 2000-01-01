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Выставка в Дубае - израильский «портал» в арабский мир | Фото:15.12 17:08   MIGnews.com

Выставка в Дубае - израильский «портал» в арабский мир

После того, как в следующем году впервые в мире откроется крупнейшая в мире выставка-ярмарка в арабской стране, Израиль активизирует подготовку, надеясь укрепить зарождающиеся связи с соседями по региону.

Торговая ярмарка Dubai Expo 2020 соберет около 200 стран, ожидая внимания 25 миллионов посетителей в течение почти шести месяцев с октября,- сообщает Аль-Монитор

Как и большинство арабских стран, Объединенные Арабские Эмираты не имеют дипломатических отношений с Израилем.

Но еврейское государство незаметно приближалось к арабским странам Персидского залива на основе общих интересов безопасности и общего врага - Ирана.

По словам официальных лиц, израильский павильон на выставке, организованной арабами, предоставляет уникальную возможность ускорить «нормализацию» отношений.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал выставочный павильон Израиля частью "продолжающегося процесса нормализации отношений с арабскими государствами".

Прошлые израильские лидеры видели мир с палестинцами как ворота к связям с широким арабским и мусульманским миром.

Но поскольку мирный процесс заморожен на несколько лет, вместо этого Нетаниягу утверждает, что построение отношений с арабскими странами подтолкнет палестинцев к мирному соглашению с Израилем.

Присутствие Израиля в Дубае "создаст шум", сказал Элазар Коэн, представитель израильского МИДа на выставке, организованной парижским Международным бюро выставок (BIE), отметив, что в отсутствие мирного соглашения или даже процесса с палестинцами по-прежнему может привлечь внимание по крайней мере некоторых арабских посетителей на выставке.

Он добавил, что экспозиция павильона не будет касаться политики, а "сосредоточится на том, что может предложить Израиль".

Доре Голд, бывший генеральный директор израильского МИД, сказал, что «квазидипломатическое присутствие» павильона является одним из нескольких событий с «кумулятивным эффектом».

Отметим, что по его словам, в то время как арабские страны Персидского залива не потеряли интереса к палестинской проблеме, «эти страны заботятся о себе», в том числе расширяют сотрудничество с Израилем в области безопасности против Ирана.

Дэвид Кнафо, архитектор из Тель-Авива, стоящий за дизайном израильского павильона, заявил, что экспозиция могла бы стать «порталом в мир, который был заблокирован для нас, а наш павильон является порталом израильского опыта на всех его уровнях - научном, культурном и человеческом».


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