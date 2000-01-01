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Трамп о возможном договоре о взаимной обороне с Израилем 15.09 13:06   MIGnews.com

Трамп о возможном договоре о взаимной обороне с Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о возможном договоре о взаимной обороне между двумя странами, что может поддержать позицию Нетаньяху о переизбрании всего за несколько дней до того, как израильтяне пойдут на выборы.

«У меня сегодня был звонок с премьер-министром Нетаньяху, чтобы обсудить возможность продвижения вперед по договору о взаимной обороне между Соединенными Штатами и Израилем, который еще больше закрепит огромный союз между нашими двумя странами», - сказал Трамп в Twitter.

Отметим, что, по утверждению некоторых источников, появления твита Трампа именно в это время, по-видимому, было направлено на то, чтобы поддержать усилия Нетаньягу остаться у власти, демонстрируя его тесные связи с Трампом.

По сообщению 7 KANAL, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац из «Ликуд» по этому поводу заявил:

«Как я уже говорил в прошлом, я за четкий и подписанный договор об обороне между США и Израилем против Ирана, который касается вопроса о ядерном оружии и угрозе баллистических ракет, который не ограничивает действия Израиля в других областях.

Такой договор с самой сильной державой в мире станет беспрецедентным историческим достижением, которое внесет большой вклад в безопасность и экономическую мощь Государства Израиль».


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