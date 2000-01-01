Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Брат Башара Асада не подчиняется приказам | Фото:15.06 20:33   MIGnews.com

Брат Башара Асада не подчиняется приказам

В субботу Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что Махер Асад, брат президента сирийского режима Башара Асада, отклонил прямые приказы России ликвидировать все контрольно-пропускные пункты, установленные подконтрольными ему воинскими частями.

Сообщается также, что ранее в субботу произошли столкновения между 42-й БТ дивизией и группой диссидентов в городе Аль-Дамер в провинции Дамаск, в результате чего семь человек были убиты, и несколько были ранены.

После этого столкновения и последовал приказ российских войск Асаду убрать контрольно-пропускные пункты 42-й БТ -дивизии.

Отметим, что согласно военным источникам, 42-я бронетанковая дивизия во главе с Махером Асадом дислоцируется по всей Сирии, хотя предполагалось, что она будет размещена только в столице страны, Дамаске.

Напомним, что Махер Асад в настоящий момент рассматривается как второй по значимости человек в САР после президента страны. Он курирует Республиканскую гвардию и 42 бронетанковую дивизию. Эти элитные подразделения отвечают за охрану правительственных объектов и оборону столицы.

Наблюдали считают, что выход за установленные границы расположения сил, подчиненных Махеру Асаду, в частности установку КПП, существенно нарушает «внутрисемейный» баланс управления и контроля в стране.

Кроме того, они обращает внимание, на то, что поддержку правительственным воинским формированиям «Силы тигра» оказывает Россия, а частям, которыми командует Махер Асад- Иран.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:16
Израиль подвергся ракетному обстрелу
21:15
Израиль, Катар, Газа- "Игра на деньги"
21:15
Эдельштейн жестко отчитал членов Кнессета
20:54
Нетаниягу не вынесет план аннексии на голосование в Кнессете
20:12
Учителя обвинили минфин в жестокости
19:51
В Израиле – 302 жертвы COVID-19, 19237 зараженных
19:02
Франция: ЧП на подлодке
18:41
Нетаниягу: аннексия может быть в несколько этапов
18:20
Трамп рассказал о супер-пупер ракете США
17:59
ФРГ: члены ячейки Альтернатива для Германии - под контролем
17:38
Ликуд и Кахоль Лаван договорились по норвежскому закону
17:17
Сирийские друзы призвали к свержению Асада
16:56
Евросоюз озвучил Израилю цену за аннексию
16:53
Шефи Паз: я наклеила наклейки судье Фогельману
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  