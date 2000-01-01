15.06 20:33 MIGnews.com

Брат Башара Асада не подчиняется приказам

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В субботу Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что Махер Асад, брат президента сирийского режима Башара Асада, отклонил прямые приказы России ликвидировать все контрольно-пропускные пункты, установленные подконтрольными ему воинскими частями.Сообщается также, что ранее в субботу произошли столкновения между 42-й БТ дивизией и группой диссидентов в городе Аль-Дамер в провинции Дамаск, в результате чего семь человек были убиты, и несколько были ранены.После этого столкновения и последовал приказ российских войск Асаду убрать контрольно-пропускные пункты 42-й БТ -дивизии.Отметим, что согласно военным источникам, 42-я бронетанковая дивизия во главе с Махером Асадом дислоцируется по всей Сирии, хотя предполагалось, что она будет размещена только в столице страны, Дамаске.Напомним, что Махер Асад в настоящий момент рассматривается как второй по значимости человек в САР после президента страны. Он курирует Республиканскую гвардию и 42 бронетанковую дивизию. Эти элитные подразделения отвечают за охрану правительственных объектов и оборону столицы.Наблюдали считают, что выход за установленные границы расположения сил, подчиненных Махеру Асаду, в частности установку КПП, существенно нарушает «внутрисемейный» баланс управления и контроля в стране.Кроме того, они обращает внимание, на то, что поддержку правительственным воинским формированиям «Силы тигра» оказывает Россия, а частям, которыми командует Махер Асад- Иран.