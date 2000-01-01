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Майк Помпео: политика сдерживания не ограничивается Ираном | Фото:15.01 14:58   MIGnews.com

Майк Помпео: политика сдерживания не ограничивается Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Касем Сулеймани был ликвидирован в рамках более широкой стратегии по сдерживанию вызовов со стороны противников США, которая в равной степени относится к Китаю и России.

По мнению, некоторых обозревателей, это заявление главы внешнеполитического ведомства США сделало утверждения о том, что иранский генерал был ликвидирован, поскольку готовил атаки на посольства США за рубежом, менее убедительными.

По сообщению «Голоса Америки», речь госсекретаря в Институте Гувера при Стэнфордском университете «Восстановление политики сдерживания: иранский пример» была сосредоточена на том, что он назвал стратегией администрации по установлению «реального сдерживания» Ирана. Эта политика, по его словам, заменила ранее существующий подход со стороны республиканцев и демократов, который поощрял «злонамеренную деятельность» Тегерана.

Американские законодатели – демократы в большей мере, республиканцы в меньшей, раскритиковали администрацию из-за отсутствия веских оснований для ликвидации Сулеймани.

Майк Помпео заявил, что за ликвидацией Сулеймани, командующего спецподразделением «Кудс», стоит «более масштабная стратегия».

«Президент Трамп и те из нас, кто входит в его группу по вопросам национальной безопасности, возобновляют политику сдерживания против Исламской Республики Иран», – сказал он.

«Важность политики сдерживания не ограничивается Ираном», – сказал Помпео. «Во всех случаях мы должны сдерживать врагов для защиты свободы».


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