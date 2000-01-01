14.01 11:08 MIGnews.com

Трамп: у Сулеймани ужасное прошлое

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Из-за «ужасного прошлого» иранского генерала Касема Сулеймани при принятии решения о его уничтожении отпадала необходимость в выяснении того, представлял ли он необратимую угрозу Соединенным Штатам, заявил президент США Дональд Трамп.По словам американского лидера, «лживые СМИ и сотрудничающие с ними демократы» стараются установить, была ли угроза со стороны Сулеймани неотвратима и существовал ли в команде президента консенсус по вопросу ликвидации генерала.«Ответ на оба вопроса - утвердительный. Но в действительности это не имеет значения, принимая во внимание его ужасное прошлое», - заявил глава Белого дома.«Что бы я ни предпринимал, будь то в экономике, военной сфере или что-либо еще, все будет отвергаться радикально настроенными левыми бездельниками-демократами», - добавил Трамп.Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касым Сулеймани.Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.