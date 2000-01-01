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Багдад не изменит решения о выводе войск США из Ирака | Фото:14.01 15:48   MIGnews.com

Багдад не изменит решения о выводе войск США из Ирака

Багдад не изменит своего решения о выводе американских войск из Ирака, сказал пресс-секретарь иракского правительства Вильям Верде.

«Иракское правительство не отступит от решения парламента о выводе американского контингента и других иностранных войск из Ирака», - сказал Верде.

Пресс-секретарь также опроверг информацию о том, что иракское правительство подписало новое соглашение с США о присутствии американских военных в Ираке для борьбы с террористами ДАEШ.

«Правительство Ирака не подписывало такого соглашения», - сказал Верде.

По его словам, резолюция, которую принял парламент Ирака, носит рекомендательный характер.

Решение о выводе войск касается всех иностранных сил, присутствующих в Ираке, отметил Верде.

Парламент Ирака на экстренном заседании пятого января принял резолюцию о выводе американских войск и других иностранных сил.


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