14.01 15:48 MIGnews.com

Багдад не изменит решения о выводе войск США из Ирака

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Багдад не изменит своего решения о выводе американских войск из Ирака, сказал пресс-секретарь иракского правительства Вильям Верде.«Иракское правительство не отступит от решения парламента о выводе американского контингента и других иностранных войск из Ирака», - сказал Верде.Пресс-секретарь также опроверг информацию о том, что иракское правительство подписало новое соглашение с США о присутствии американских военных в Ираке для борьбы с террористами ДАEШ.«Правительство Ирака не подписывало такого соглашения», - сказал Верде.По его словам, резолюция, которую принял парламент Ирака, носит рекомендательный характер.Решение о выводе войск касается всех иностранных сил, присутствующих в Ираке, отметил Верде.Парламент Ирака на экстренном заседании пятого января принял резолюцию о выводе американских войск и других иностранных сил.