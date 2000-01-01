13.11 11:58 MIGnews.com

Российская армия бросает вызов США и НАТО

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Инвестиции России в разработку наземных, баллистических, огнестрельных и электронных вооружений с 2000 года превратили российскую армию в «высокомобильную силу, способную захватывать и удерживать территории в Европе», пишет Military Times со ссылкой на недавний доклад исследовательского центра RAND под названием «Тенденции в российских вооружённых силах».Операции России в Сирии позволили ей получить военно-ценные знания в области экспедиционных войн, но в докладе предостерегали, что российские вооруженные силы более активно действуют на периферии своей границы и еще не продемонстрировали способность проводить крупномасштабные операции дивизии. Между тем, почти два десятилетия борьбы с мятежниками снизили способность военных США сражаться с конкурентами, близкими к равным.Отметим, что в документе содержится предупреждение о том, что усилия России по модернизации представляют серьезную проблему для сил США и НАТО в обычной борьбе, и альянс должен продолжать изучать и отслеживать тенденции в наращивании военного потенциала России.