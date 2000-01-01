Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Российская армия бросает вызов США и НАТО | Фото:13.11 11:58   MIGnews.com

Российская армия бросает вызов США и НАТО

Инвестиции России в разработку наземных, баллистических, огнестрельных и электронных вооружений с 2000 года превратили российскую армию в «высокомобильную силу, способную захватывать и удерживать территории в Европе», пишет Military Times со ссылкой на недавний доклад исследовательского центра RAND под названием «Тенденции в российских вооружённых силах».

Операции России в Сирии позволили ей получить военно-ценные знания в области экспедиционных войн, но в докладе предостерегали, что российские вооруженные силы более активно действуют на периферии своей границы и еще не продемонстрировали способность проводить крупномасштабные операции дивизии. Между тем, почти два десятилетия борьбы с мятежниками снизили способность военных США сражаться с конкурентами, близкими к равным.

Отметим, что в документе содержится предупреждение о том, что усилия России по модернизации представляют серьезную проблему для сил США и НАТО в обычной борьбе, и альянс должен продолжать изучать и отслеживать тенденции в наращивании военного потенциала России.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:22
Аль-Ата предупреждали, что он — под прицелом
12:20
Венеция тонет  
12:16
В Италии предотвращен теракт в мечети  
12:06
Джип ЦАХАЛа атакован ракетой "Корнет"
11:54
За минуты до ликвидации: дрон залетел в комнату аль-Ата
11:46
Видео: перехват ракет в Сдероте
11:46
Ракета в спальню: как ликвидировали Баху аль-Аата
11:36
Ракеты сбиты над Ашкелоном и Сдеротом
11:32
К границе с Газой перебрасывается спецназ
11:32
Лондон: охранник изнасиловал несовершеннолетних за воровство
11:25
Солдат ливанской армии убил демонстранта
11:15
Интерактивная карта ракетных обстрелов в Израиле
11:10
В ашкелонском "Амигуре" все спокойно
11:05
Ракетная тревога в Сдероте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus