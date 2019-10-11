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ЛАГ: Действия Турции – это вторжение | Фото:13.10 20:33   MIGnews.com

ЛАГ: Действия Турции – это вторжение

Глава Лиги арабских государств назвал продолжающуюся военную операцию Турции против курдских сил в Сирии нарушением территориальной целостности страны.

Отметим, Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абульд Гейт заявил в субботу, что действия Турции представляют собой «вторжение на территорию арабского государства и посягательство на его суверенитет», сообщает Reuters.

Египетский димпломат выступил с замечаниями на экстренном совещании в составе 22 членов, чтобы обсудить трансграничное нападение Анкары, получившее название «Операция Весна мира».

Нидерланды и Норвегия, оба союзники Турции по НАТО, приостановили продажу оружия Турции в связи с ее последним наступлением.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако, настаивал на том, что операция не прекратится до тех пор, пока сирийские курдские силы не отступят ниже границы в 32 километра (20 миль) от границы.

Анкара заявила, что стремится оттеснить сирийские курдские народные защитные отряды, или YPG, которые она считает террористами за их связи с курдским повстанческим движением, продолжавшимся десятилетиями в пределах своих границ. YPG является основным компонентом возглавляемых курдами сирийских демократических сил.


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