ЛАГ: Действия Турции – это вторжение

Отметим, Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абульд Гейт заявил в субботу, что действия Турции представляют собой «вторжение на территорию арабского государства и посягательство на его суверенитет», сообщает Reuters.
Египетский димпломат выступил с замечаниями на экстренном совещании в составе 22 членов, чтобы обсудить трансграничное нападение Анкары, получившее название «Операция Весна мира».
Нидерланды и Норвегия, оба союзники Турции по НАТО, приостановили продажу оружия Турции в связи с ее последним наступлением.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако, настаивал на том, что операция не прекратится до тех пор, пока сирийские курдские силы не отступят ниже границы в 32 километра (20 миль) от границы.
Анкара заявила, что стремится оттеснить сирийские курдские народные защитные отряды, или YPG, которые она считает террористами за их связи с курдским повстанческим движением, продолжавшимся десятилетиями в пределах своих границ. YPG является основным компонентом возглавляемых курдами сирийских демократических сил.