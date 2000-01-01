13.09 14:21 MIGnews.com

США предлагают 5 миллионов долларов за боевиков Аль-Каиды

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Государственный департамент США в четверг предложил награду в размере 5 миллионов долларов за трех высокопоставленных боевиков "Аль-Каиды", находящихся в Сирии.Госдепартамент заявил, что заплатит 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к захвату, идентификации или указанию местонахождения трех ведущих боевиков "Аль-Каиды" из группировки "Хуррас ад-Дин" в Идлибе.Отметим, что это не первый случай публичного предложения вознаграждения за помощь в нейтрализации террористов, о которой объявляют США и вероятно такая практика достаточно результативна."Хуррас ад-Дин" – бескомпромиссная исламистская военизированная группировка в Сирии, которая, как говорят, связана с "Аль-Каидой" и включает в себя большое количество иностранных боевиков-джихадистов.Тремя боевиками, названными Государственным департаментом США, являются иорданец Сами аль-Урайди, египтянин Абу Абд аль-Карим аль-Масри и сириец Фарук аль-Сури.Сами аль-Урайди – высокопоставленный религиозный деятель Хуррас ад-Дина и член совета шуры группы. Его разыскивают за участие в "террористических заговорах против США и Израиля".Фарук аль-Сури указан Государственным департаментом в качестве лидера Хурраса ад-Дина."Аль-Сури является ветераном "Аль-Каиды"(AQ), десятилетиями действующим в террористической организации, – говорится в заявлении Государственного департамента на его веб-сайте. – Он воевал со связанными с "Аль-Каидой" группами в Афганистане и Ираке и содержался под стражей в Ливане с 2009-го по 2013 год. Он стал командующим Фронта ан-Нусра, но покинул группу в 2016 году".Аль-Масри был также назван членом совета шуры Хурраса ад-Дина.В последние месяцы Хуррас ад-Дин подвергся целому ряду американских авиаударов, в том числе в конце августа, в результате которого погибли 40 человек.Hurras al-Deen был создан в феврале 2018 года и насчитывает около 1800 бойцов, в том числе не являющихся сирийцами, согласно Сирийскому центру мониторинга за соблюдением прав человека.Моханад Хаге Али, директор по коммуникациям и сотрудник Центра Карнеги на Ближнем Востоке, заявил The New Arab, что группа пыталась дистанцироваться от Хаят Тахрир аш-Шам в Идлибе, после того как последний разошелся с Аль-Каидой."Предпосылкой его создания является возобновление связей с "Аль-Каидой", и тот факт, что несирийские джихадисты являются основной базой его руководства. Логично предположить, что это означает то, что он готовил нападение и использовал для этого Сирию", – сказал Моханад Хаге Али.