13.09 13:14 MIGnews.com

Трамп: Иранское руководство "хочет встретиться"

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По мнению президента Дональда Трампа, руководство Ирана готово к переговорам. Он рассказал о планах организовать саммит со своим иранским коллегой на предстоящей ассамблее ООН."Я могу сказать вам, что Иран хочет встретиться", – сказал он журналистам в Белом доме.Трамп неоднократно заявлял, что готов встретиться с президентом Хасаном Рухани, который, как ожидается, посетит Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в этом месяце. Однако иранцы до сих пор не дали положительного ответа.В среду Рухани обрушился на администрацию Трампа, которая оказывает давление на Иран, заявив, что "американцы должны понимать, что воинственность и разжигание войны не работают в их пользу. От этого необходимо отказаться".Отметим, что некоторые аналитики видят надежду на дальнейший компромисс после ухода в отставку на этой неделе советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который в прошлом призывал к применению военной силы и смене режима в Тегеране."Уход Болтона" произошел всего через несколько дней после того, как Иран объявил, что запустил центрифуги для увеличения запасов обогащенного урана, что является еще одним нарушением соглашения.Однако даже после ухода Болтона высокопоставленные чиновники Трампа не продемонстрировали никаких признаков отступления от политики воздействия на Иран при помощи санкций."Теперь президент дал понять, что он рад провести встречу без предварительных условий, но мы поддерживаем кампанию максимального давления", – заявил министр финансов Стивен Мнучин после ухода Болтона.Идея встречи Трампа и Рухани была высказана в прошлом месяце президентом Франции Эммануэлем Макроном, который возглавлял европейские усилия по снижению напряженности.В ответ Рухани заявил, что Иран готов выполнить ядерное соглашение, известное как Совместный комплексный план действий, только в том случае, если это сделают и американцы.