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Иран призвали соблюдать условия ядерной сделки | Фото:12.11 17:05   MIGnews.com

Иран призвали соблюдать условия ядерной сделки

Великобритания, Франция, Германия и Евросоюз призвали Иран отказаться от шагов, противоречащих условиям ядерной сделки. Об этом говорится в совместном заявлении глав дипломатий Великобритании, Франции, Германии и ЕС.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), власти Ирана возобновили работы по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо, говорится в заявлении.

В документе отмечается, что данный шаг противоречит достигнутой с Ираном ядерной сделке и свидетельствует о том, что Тегеран отказывается от своих обязательств по соглашению.

Иран должен прекратить противоречащие ядерной сделке шаги, в том числе не превышать установленный в ее рамках объем обогащения урана, говорится в заявлении.

Великобритания, Франция, Германия и ЕС продолжают выполнять свои обязательства по ядерной сделке, что выгодно всем сторонам. Иран должен немедленно изменить свою позицию и полностью соблюдать свои обязательства, говорится в заявлении.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани анонсировал начало четвертого этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. По его словам, Иран в рамках четвертого этапа возобновит подачу газа на 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо.

Ядерное соглашение, подписанное между Ираном и пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в 2015 году, дает Тегерану право продолжать деятельность по обогащению урана на уровне 3,67 процента.


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