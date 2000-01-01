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Иран: От слухов к признанию. | Фото:12.01 16:36   MIGnews.com

Иран: От слухов к признанию

Крушение самолета рейса авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» произошло 8 января спустя несколько часов после того, как Тегеран запустил ракеты по базам, где размещались американские войска в Ираке, в ответ на убийство командира Касема Сулеймани в результате удара США. После этого сразу появились слухи, что единственное правдоподобное объяснение состоит в том, что он был сбит Ираном.

Сразу же возникли теории, утверждающие, что система ПВО Тегерана, находящаяся в состоянии повышенной готовности к возможному ответному удару США, могла быть инициирована случайно

Со среды по пятницу иранские официальные лица неоднократно настаивали на том, что самолет не был сбит. Однако рано утром в субботу исламская республика признала, что самолет был сбит ракетой малой дальности, что президент Хасан Рухани назвал «катастрофической ошибкой».

Что первоначально сказал Иран?


В течение трех дней иранские официальные лица отказывались признавать любые предположения о том, что одна из его ракет сбила самолет.

Начальник гражданской авиации страны Али Абедзаде сказал, что одно "наверняка, этот самолет не был сбит ракетой", утверждая, что он взорвался бы немедленно, если бы его сбила ракета.

Эксперты подвергли сомнению это утверждение, утверждая, что такие ракеты взрываются, прежде чем вступить в контакт с целью.

Что теперь признает Иран?


В раннем субботнем заявлении, которое застало многих экспертов врасплох, Иран признал, что он "непреднамеренно" сбил самолет после того, как оператор ракеты принял самолет за крылатую ракету.

Тегеран заявил, что его системы находились в состоянии повышенной готовности к ответным действиям США в течение нескольких часов после иранских ударов по базам, размещающим американские войска в Иране. «У него было 10 секунд, чтобы принять решение», - сказал об операторе командир аэрокосмической службы бригадный генерал КСИР Ирана Амирали Гаджизаде, «который действовал в одиночку».

«Он мог решить нанести удар или не нанести удар, и при таких обстоятельствах он принял неправильное решение».

Рухани назвал это «непростительной ошибкой», пообещав, что компенсации будут выплачены семьям, а виновные будут привлечены к ответственности.


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