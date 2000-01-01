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Израиль укрепляет оборонные сооружения на границе с Газой | Фото:11.10 15:44   MIGnews.com

Израиль укрепляет оборонные сооружения на границе с Газой

Армия строит улучшенные снайперские посты, земляные сооружения и стены для защиты от стрельбы, противотанковых ракет и других террористических угроз со стороны управляемого ХАМАСом сектора.

Согласно сообщению 13 канала ИТВ, Израиль близится к завершению строительства новых оборонных сооружений на границе сектора Газа в ответ на еженедельные пограничные беспорядки, угрозы от противотанковых ракет и другие террористические атаки, Проект включает в себя защиту от ракет и улучшенные снайперские посты, которые будут лучше укреплены, расположены выше и в более стратегических местах.

Большие навесы также будут защищать личный состав Армии обороны Израиля и скрывать передвижение войск, что позволит солдатам передвигаться более свободно.

Новые оборонительные сооружения были построены рядом с подземными барьерами, защищающими от террористических туннелей, и высоким забором, строительство которого, как ожидается, будет завершено в середине 2020 года.

«Как только мы будем здесь защищены, мы будем контролировать врага, наблюдая за ним, и у него будет меньше возможностей навредить нам. Каждая часть оборонительных сооружений соединена с другой для создания полноценной операционной системы », - сказал майор Исраэль Перец, офицер Корпуса инженерной защиты, который реализует проект.

Новые укрепления также будут защищать мирных жителей и дороги. Первым взносом была стена, защищающая подъездную дорогу к кибуцу Эрез, где в мае противотанковая ракета убила мирного жителя. Израильские солдаты также попали под снайперский огонь из Газы.

Снайпер из Газы выстрелил в голову сотруднику ИДФ в январе во время пограничного бунта. Пуля попала в офицерский шлем, который спас ему жизнь. В июле 2018 года снайпер выстрелил в грудь и убил пехотинца из бригады Гивати.

Новые барьеры нацелены на то, чтобы восполнить то, что некоторые военные чиновники расценили как пробел в обороне страны в этом районе от террористических групп в Газе, особенно ХАМАСа, который управляет палестинским анклавом, и поддерживаемого Ираном палестинского исламского джихада.


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