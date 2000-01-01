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В ожидании краха доллара Китай и Россия скупают золото 11.09 14:32   MIGnews.com

В ожидании краха доллара Китай и Россия скупают золото

В интервью FOX Business генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф сказал, что две страны «готовятся к миру, в котором доллар больше не является резервной валютой».

По утверждению Bloomberg, запасы золота в Китае в настоящее время составляют более 1950 тонн. Россия имеет более 2200 тонн и занимает пятое место по запасам этого драгоценного металла среди стран мира.

Покупки золота Пекином, которые с декабря достигли 100 тонн, происходят из-за менее агрессивной покупки казначейских облигаций в условиях торговой войны между США и Китаем. В июне Китай отстал от Японии, как крупнейшего в мире держателя долга США, статус которого он имел с мая 2017 года.

Между тем, Россия за последние десять лет увеличила свои резервы более чем в четыре раза на фоне обещания ослабить зависимость от доллара США. По данным Bloomberg, Центральный банк России купил 106 тонн в этом году.

Отметим, что неопределенность в торговой войне и беспокойство о состоянии мировой экономики помогли поднять цены на золото до самого высокого уровня за последние шесть лет. Драгоценный металл вырос почти на 18% в этом году, а в прошлом месяце он достиг 1550 долларов за унцию впервые с апреля 2013 года.

«Цены на драгоценные металлы, похоже, останутся высокими, но их недавнее ралли выглядит чрезмерным», – пишут сырьевые аналитики лондонской Capital Economics. Компания ожидает, что золото будет колебаться в диапазоне около 1500 долларов за унцию до конца года.


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