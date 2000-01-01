11.07 21:15 MIGnews.com

США и Китай: "конструктивные" телефонные переговоры

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Официальные представители США и Китая возобновили переговоры после того, как президент США Трамп согласился отложить введение новых тарифов.Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что представители США и Китая провели «конструктивный» телефонный разговор, намекнув на новый раунд переговоров, после того, как две крупнейшие экономики мира согласились на перемирие в торговой войне, длившейся год.Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник встретились с вице-премьером Китая Лю Хэ и министром торговли Чжун Шанем, чтобы еще раз попытаться урегулировать нерешенные торговые споры между странами, заявил официальный представитель США.Кудлоу сказал, что переговоры "прошли хорошо" и были конструктивными. Он отметил, что обе стороны говорили на встрече лицом к лицу, но предупредил, что не было "волшебного способа" достичь того, что до сих пор было недосягаемым.«Здесь нет чудес, – сказал Кудлоу журналистам в Белом доме. – Прошлой зимой и весной было продвижение вперед, потом оно прекратилось. Надеюсь, мы сможем продолжить с того места, где остановились, но я пока не знаю».Министерство торговли Китая в коротком заявлении заявило, что обе стороны «обменялись мнениями о реализации консенсуса лидеров двух стран на встрече в Осаке», но не привело никаких других подробностей.США и Китай договорились во время саммита G20 в Японии в прошлом месяце возобновить обсуждение, что ослабило страхи перед эскалацией. После встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 президент США Дональд Трамп согласился приостановить введение новой серии тарифов на импортируемые китайские потребительские товары на сумму 300 млрд долларов, в то время как обе стороны возобновили переговоры.Кроме того, Трамп заявил в Осаке, что Китай возобновит крупные закупки американской сельскохозяйственной продукции, а США ослабят некоторые ограничения на экспорт китайского гиганта телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies.Вместе с тем, источники, знакомые с состоянием переговоров, говорят, что китайская сторона не взяла на себя твердых обязательств по немедленным закупкам. Непонятно, что может нивелировать разногласия между двумя сторонами, несмотря на возобновление дискуссий.