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Катар финансирует ХАМАС и Палестинский исламский джихад | Фото:11.06 14:45   MIGnews.com

Катар финансирует ХАМАС и Палестинский исламский джихад

В среду (10 июня) родственниками 10 американцев, которые были убиты или получили серьезные ранения во время террористических актов в Израиле, был подан иск a “wrongful death” (противоправная смерть) против королевской семьи Катара.

Иск подан от имени 51 человека: родителей, братьев, сестер и родственников 10 человек, которые были убиты или серьезно ранены в результате насилия, предположительно, с участием Хамаса и Палестинского исламского джихада.

Эти группировки, которые США признали террористическими,финансировались через Катар.

При этом, Катар пытался уйти от санкций США, направляя деньги через три организации, указанные в иске.

«Как и любому предприятию, террористическим организациям нужны деньги для работы. Но в отличие от легитимных организаций, террористические организации, такие как ХАМАС, полагаются на сочувствующие национальные государства и финансовые учреждения. Зачастую финансирование терроризма маскируется под благотворительные взносы.

Уже давно официальная политика правительства Катара заключается в предоставлении финансовой поддержки террористической организации ХАМАС. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этих усилиях приняли участие банк Масраф Аль-Райан, Благотворительный фонд Катара и Национальный банк Катара, основными владельцами которых являются правительство Катара и королевская семья », -сообщает ARABNEWS

В то же время, обозреватели обращают внимание на очень интересный факт.

Чтобы противостоять критике , связанной с поддержкой террористических организаций, королевская семья Катара в период с 2012 по 2018 год через Фонд Катара инвестировала более 1,4 миллиарда долларов в колледжи и университеты США, в основном занимающиеся журналистикой.


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