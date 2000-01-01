10.11 13:00 MIGnews.com

Как в ПА «осваивают» финансовую помощь доноров

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Палестинский Медиа Watch опубликовал финансовый отчет Палестинского органа, основанный на его собственных финансовых отчетах за 2011 - 2018 годы, согласно которому. Палестинская администрация потратила не менее 7,5 млрд. шекелей на финансирование терроризма и неработающие институты,- сообщает The Jerusalem Post.Отчет показывает, что ПА перечислило не менее 7 миллиардов шекелей в ООП, головную организацию для нескольких палестинских групп, включая Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) и Палестинский фронт освобождения. Соединенные Штаты и Европейский Союз называли НФОП и ПЛФ террористическими организациями.Кроме того, около 440 млн. Шекелей было инвестировано в то, что PMW называет «неработающими институтами», такими как Центральный избирательный комитет (104 566 000 шекелей) и законодательный совет парламента (336 746 000 шекелей).Цифры, представленные PMW в этом отчете, основаны на годовых бюджетах ПА, опубликованных с 2014 года, и отчетах об исполнении бюджета, опубликованных ПА с 2008 года.Отметим, что «Исследование PMW показало, что ПА систематически использовала деньги США и ЕС для финансирования организаций, которые сами доноры называли террористическими», - сказал Морис Хирш, глава юридической стратегии PMW. «Очевидно, что пожертвования ПА для покрытия его законных расходов позволяют ПА отвлекать свои собственные ресурсы на эти незаконные цели».ПА получила десятки миллиардов долларов международной помощи с момента ее создания, отметил PMW в пресс-релизе. Еще в 2005 году данные, опубликованные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показали, что палестинцы получали 304 долл. США на человека в виде иностранной помощи. В то время это была вторая по величине сумма на человека, уступая только тем, кто жил в разрушенном войной Конго.В 2018 году администрация Трампа значительно сократила финансирование палестинцев. Отчет под названием «Внешняя помощь США палестинцам», подготовленный Исследовательской службой Конгресса, показал перепрограммирование около 231,532 млн. Долл. США двусторонней экономической помощи на 2017 финансовый год, которая первоначально предназначалась для Западного берега и сектора Газа для других целей. Кроме того, США сократили свои гуманитарные взносы в БАПОР, выделив всего лишь 65 млн. Долл. США в течение 2017 финансового года по сравнению с 359 млн. Долл. США в 2017 финансовом году.«В то время как международные доноры требовали, чтобы ПА продемонстрировала финансовую прозрачность, ООП не подлежит никакому финансовому регулированию или требованиям прозрачности», - сказал Хирш. «Соответственно, невозможно знать, что происходит с миллиардами долларов донорских денег, которые ПА отдала и продолжает отдавать сегодня ООП.«Если страны, которые жертвуют значительную помощь ПА, не требуют, чтобы ПА объяснила, почему она растратила миллиарды шекелей помощи, в том числе путем предоставления финансирования не функционирующим органам и террористическим организациям, поскольку она кричит о бедности и просит помощи, тогда ПА будет продолжать использовать и злоупотреблять доброй волей стран-доноров », - заключил он.