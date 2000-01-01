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Европа оказалась между молотом и наковальней 10.06 17:12   MIGnews.com

Европа оказалась между молотом и наковальней

В возникновении альянса между Москвой и Пекином отчасти виноват Дональд Трамп со своей торговой политикой. Как пишет Handelsblatt, политика максимального давления с применением санкций и штрафных пошлин приводит к тому, что государства, которые Президент США хочет поставить на колени, уходят от него и заключают союзы. Именно это можно наблюдать в Санкт-Петербурге, где Владимир Путин торжественно принимает руководителя Китая Си Цзиньпина.

Как продолжает издание, глобальное партнерство и стратегическое сотрудничество Путина и Си – это противовес внешней политике Трампа. В то время как Вашингтон запретил и хочет обязать и другие государства воздерживаться от сотрудничества с Huawei, самый крупный оператор мобильной связи России МТС собирается расширять свою сеть 5G вместе с китайским концерном.

Кроме того, государственные энергетические концерны Китая вкладывают миллиарды в российские проекты, связанные со сжиженным газом. Это не только обеспечивает РФ газом, но и позволяет китайцам с помощью своих огромных инвестиций в близкие к Кремлю концерны подорвать стратегию Трампа, стремящегося продавать газ из США по всему миру.

Как заключает издание, положение на фронтах между США с одной стороны и Китаем с Россией с другой становится все более напряженным, и между этими фронтами находятся немецкая политика и немецкие компании. Европейская комиссия и федеральное правительство хотят, чтобы немецкие предприятия покупали больше сжиженного газа из США, чем надеются избежать введения штрафных пошлин на европейские автомобили. Однако многие немецкие поставщики энергии тесно связаны с «Газпромом», являются крупными клиентами, а то и инвесторами газопровода «Северный поток – 2».


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