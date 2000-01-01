10.01 14:01 MIGnews.com

Насралла призвал к действиям в регионе против военных США

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Лидер ливанской Хизбаллы Хасан Насралла призвал к выводу американских войск из региона в ответ на ликвидацию командующего иранскими силами Кудс Касема Сулеймани и заместителя главы Народных мобилизационных подразделений Ирака Абу Махди аль-Мухандиса .Солеймани и Мухандис были убиты во время удара американского беспилотника в Багдаде 3 января.В речи от 5 января, посвященной этому событию, Насралла сказал, что прекращение присутствия американских войск в этом регионе является надлежащим ответным ударом. Он также призвал к нападениям на военные активы США в качестве средства достижения цели изгнания американских войск.«Справедливое наказание - это (нацелено) на американское военное присутствие в регионе: американские военные базы, американские военные корабли, каждого американского офицера и солдата в наших странах и регионах», - сказал Насралла.Он также намекнул на возможные операции самоубийства против американских войск в регионе.«Самоубийцы, которые в прошлом заставляли американцев уезжать из нашего региона, все еще здесь, и их число увеличилось», - предупредил он .Ссылка Насраллы на самоубийственные операции напомнила о нападении на казармы морской пехоты США в Бейруте в 1983 году.Соединенные Штаты считают, что Хезболла несет ответственность за это нападение, совершенное террористом-смертником, в результате которого 241 военнослужащий США погиб.Сегодня Хезболла считается региональным игроком, отправившим боевиков в такие места, как Сирия.Сам Насралла на этот раз выступал скорее как региональная фигура, чем как лидер ливанского движения, поскольку его призыв к действию был адресован «оси сопротивления», в которую входят такие группы, как Иракские народные мобилизационные подразделения, йеменское движение хути и палестинские группировки.По мнению ливанского специалиста по международным отношениям Хусама Матера, заявления Насраллы действительно могут найти отклик в более широком региональном масштабе.«Насралла рассматривается осью сопротивления как лидер, который имеет право на принятие решений», - сказал Матар в телефонном интервью Al-Monitor.Матар добавил: «Мы высоко ценим региональную роль Хезболлы в борьбе с Исламским государством (ИГИЛ) в таких местах, как Сирия и Ирак , в дополнение к его поддержке палестинского сопротивления».Эти факторы, по его словам, могут позволить "Хизбалле" "определить неотъемлемую часть повестки дня оси сопротивления".Кроме того, лидер Хезболлы дал понять, что любые действия, предпринятые союзниками Ирана против Соединенных Штатов, будут самостоятельными и независимыми от действий, предпринятых самим Ираном.«Где, как и когда иранцы реагируют, это их дело и их решение, но это не освобождает ось сопротивления от ответственности», - сказал Насралла в своем выступлении , добавив: «Если какая-либо фракция сопротивления в регионе решит провести справедливое наказание, это будет ее собственным решением ".Если слова Насраллы воплотятся в действия, это будет означать, что американским военным придется также готовиться к атакам со стороны союзников Ирана.Хезболла, со своей стороны, может сыграть важную роль в нападении на войска США в Сирии.Ливанское движение поддерживает там военное присутствие и может использовать это присутствие для нападения на около 600 американских военнослужащих, дислоцированных там.В то же время неясно, относились ли заявления Насраллы о вытеснении американских войск из региона только к Ираку и Сирии или более широкому региону, включающему страны арабского залива.По словам отставного бриг. Генерала ливанской армии Элиас Фархата, Насралла, ссылался только на присутствие американских войск в Ираке и Сирии.«Хезболла не может изгнать войска США из стран Персидского залива», - сказал Фархат в телефонном интервью «Аль-Монитор», заявив, что ливанскому движению «не хватает военного потенциала для выполнения таких задач».Он также добавил, что «только государства, такие как сам Иран, могут попытаться сделать это»,- сообщает www.al-monitor.com.Некоторые наблюдатели, отметили, что Насралла против своего обыкновения не призвал в этой речи к «мести Израилю».