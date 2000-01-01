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За теракты ХАМАСа, ФАТХа и `Исламского джихада` ответит ПА 09.07 21:02   MIGnews.com

За теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада" ответит ПА

Израильский суд постановил, что жертвы террора могут подать в суд на ПА и ООП и требовать выплат сотен миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, – сообщает The Times of Israel.

В постановлении приводятся утверждения самой Рамаллы о том, что она поощряла и даже отправляла террористов во время Второй интифады. Данное решение может означать, что палестинцы несут ответственность за причинение ущерба в 1 миллиард шекелей.

В своем решении окружной суд Иерусалима постановил в понедельник, что как Палестинская администрация, так и Организация освобождения Палестины несут ответственность за 17 террористических актов, совершенных во время Второй интифады в начале прошлого десятилетия.

В результате этого решения палестинская казна может потерять сотни миллионов долларов после возмещения ущерба, причиненного жертвам террора и их семьям.

Постановление «гласит, что интифада была не народным восстанием, а спланированной и преднамеренной войной против гражданского населения Израиля», – сказала после его вынесения адвокат Ницана Даршан-Лейтнер, представлявшая семьи потерпевших.

Вторая интифада, или «восстание», представляла собой четырехлетнюю волну насилия со стороны палестинцев в 2000-2004 годах, которая включала в себя более 130 взрывов смертников, направленных против израильской городской инфраструктуры и гражданского населения.

Судья Моше Дрори постановил, что ПА и ООП не являются государственными органами, которые могут рассчитывать на иммунитет от требований о возмещении ущерба. Он также сослался на давнюю политику ООП по выплате стипендий заключенным террористам и семьям палестинцев, погибших при совершении нападений, и отметил, что как ПА, так и ООП сыграли свою роль в подстрекательстве палестинской общественности к нападениям на израильтян.

По его словам, органы несут ответственность за «финансовую и практическую поддержку», а также за идеологическую поддержку нападений. Постановление касалось нападений, совершаемых группами, связанными с ПА и ООП, а также сторонниками ХАМАСа и "Исламского джихада".

Дрори обосновал свое решение тем, что ПА и ООП не являются государством и не защищены от деликтных исков по громкому делу 2014 года, по которому он постановил, что ПА и лица, совершившие нападение на шоссе, должны выплатить 62 миллиона шекелей (17,6 миллиона долларов) в счет погашения ущерба. Тогда в результате нападения были убиты три израильских еврея.

Постановление касается 17 отдельных нападений как на гражданских лиц, так и на солдат, начиная с перестрелки 1996 года в гробнице Иосифа в Наблусе во время беспорядков после открытия туннелей у Западной стены.

В первых сообщениях СМИ о постановлении предполагалось, что семьи, чьи иски были рассмотрены судом, потребуют возмещения ущерба в размере 1 млрд шекелей (280 млн долл. США). На данный момент семьям были присуждены 5,5 млн шекелей на оплату юридических услуг, которые должны были заплатить ПА и ООП.

Дрори процитировал покойного палестинского лидера Ясира Арафата, который заявил, что это «объявленная политика ООП и ПА… проводить террористические атаки против Израиля».

Отметим, что данное решение может стать поворотным пунктом в стратегии сдерживания террористической деятельности ПНА и ООП в отношении Еврейского Государства.


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