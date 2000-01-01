Представители Израиля и ОАЭ тайно встретились в Белом доме
Согласно докладу Axios, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча с ОАЭ и Израилем, на которой обсуждались вопросы противодействия Ирану.
США провели очередную секретную встречу между израильскими и эмиратскими чиновниками, чтобы выработать стратегию реагирования на Иран, на этот раз в Белом доме, сообщили СМИ.
Ссылаясь на американские и израильские официальные источники, Axios сообщил, что встреча 17 декабря, ключевым участником которой был Джаред Кушнер, была частью более широких усилий по нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами.
Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники из трех стран, говорится в статье.
Команда США состояла из советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, его заместителя Виктории Коутс и специального посланника в Иране Брайана Хука.
Во главе израильской делегации стоял советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.
Также присутствовал посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Отаиба, близкий советник наследного принца Мухаммеда бен Заида.
Потепление связей между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана, как сообщается, является результатом конференции под руководством США, состоявшейся в Варшаве в феврале 2019 года.
Несмотря на то, что она была объявлена конференцией по безопасности на Ближнем Востоке, основное внимание было уделено изображению Ирана как глобального угроза.
Это не первый тайный саммит стран в отношении Ирана. Wall Street Journal сообщил о нескольких встречах в течение 2019 года.