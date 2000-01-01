09.02 16:24 MIGnews.com

Представители Израиля и ОАЭ тайно встретились в Белом доме

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Согласно докладу Axios, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча с ОАЭ и Израилем, на которой обсуждались вопросы противодействия Ирану.США провели очередную секретную встречу между израильскими и эмиратскими чиновниками, чтобы выработать стратегию реагирования на Иран, на этот раз в Белом доме, сообщили СМИ.Ссылаясь на американские и израильские официальные источники, Axios сообщил, что встреча 17 декабря, ключевым участником которой был Джаред Кушнер, была частью более широких усилий по нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами.Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники из трех стран, говорится в статье.Команда США состояла из советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, его заместителя Виктории Коутс и специального посланника в Иране Брайана Хука.Во главе израильской делегации стоял советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.Также присутствовал посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Отаиба, близкий советник наследного принца Мухаммеда бен Заида.Потепление связей между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана, как сообщается, является результатом конференции под руководством США, состоявшейся в Варшаве в феврале 2019 года.Несмотря на то, что она была объявлена конференцией по безопасности на Ближнем Востоке, основное внимание было уделено изображению Ирана как глобального угроза.Это не первый тайный саммит стран в отношении Ирана. Wall Street Journal сообщил о нескольких встречах в течение 2019 года.