08.12 13:27 MIGnews.com

Сколько американских солдат Трамп хочет оставить в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После нескольких месяцев неопределенности и двусмысленности вокруг численности американских войск в Сирии в рамках миссии президента Дональда Трампа по обеспечению безопасности северо-восточных нефтяных месторождений в раздираемой войной стране, Пентагон наконец-то раскрывает число.Министр обороны Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты будут держать около 600 военнослужащих в Сирии во время интервью агентству Рейтер в среду,- сообщает Аль-МониторОтметим, что раскрытие информации Эспером указывает на то, что Трамп сокращает численность войск в Сирии примерно на 40% с момента его решения вывести больше американских солдат из страны в октябре - в том числе с северо-восточной границы с Турцией, что заставило критиков обвинить его в том, что он поджег зеленую линию Наступление Турции против сирийских курдских народных отрядов защиты (YPG).Трамп утверждает, что войска будут препятствовать тому, чтобы сирийские нефтяные месторождения вернулись в руки Исламского государства, несмотря на территориальное поражение халифата. Но остаточное присутствие также позволит Министерству обороны продолжить контртеррористические операции с YPG, что является основным предметом спора в неспокойном американо-турецком альянсе.Соединенные Штаты также содержат около 200 военнослужащих в гарнизоне аль-Танф на юге Сирии в рамках усилий по сдерживанию сухопутного моста Ирана через Ирак и в Ливан.