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От иранских гранат гибнут демонстранты в Ираке | Фото:08.11 11:14   MIGnews.com

От иранских гранат гибнут демонстранты в Ираке

Часть гранат со слезоточивым газом CS, примененных для разгона антиправительственных акций протеста в Ираке и приведших к гибели людей, изготовлена в Иране. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

Газовые гранаты модификаций M651 и M713 изготовлены под контролем Организации оборонной промышленности Ирана.

Amnesty International призвала центральное правительство Ирака незамедлительно отказаться от применения указанных газовых гранат.

«Газовые гранаты, применение которых приводит к гибели и ранению демонстрантов, должны стать предметом независимого и прозрачного расследования», - говорится в докладе.

Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции. По данным ООН, с начала протестов в Ираке погибли 254 и ранения получили несколько тысяч человек.


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