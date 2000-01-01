От иранских гранат гибнут демонстранты в Ираке

Часть гранат со слезоточивым газом CS, примененных для разгона антиправительственных акций протеста в Ираке и приведших к гибели людей, изготовлена в Иране. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.
Газовые гранаты модификаций M651 и M713 изготовлены под контролем Организации оборонной промышленности Ирана.
Amnesty International призвала центральное правительство Ирака незамедлительно отказаться от применения указанных газовых гранат.
«Газовые гранаты, применение которых приводит к гибели и ранению демонстрантов, должны стать предметом независимого и прозрачного расследования», - говорится в докладе.
Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции. По данным ООН, с начала протестов в Ираке погибли 254 и ранения получили несколько тысяч человек.