08.10 15:04 MIGnews.com

"Сверхсекретная война" ХАМАСа

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Согласно недавнему сообщению в ливанской ежедневной газете Al Akhbar, правители ХАМАСа в Газе ведут «секретную войну» против последователей Исламского государства и других салафитских группировок в Секторе.Сообщается также, что правители прибрежного анклава конфисковывают оружие, в ячейках, связанных с салафитами или исламским государством, стоящими за недавними вспышками террора против Израиля.Официальные лица сообщили Хезболле, что ХАМАС в последние месяцы арестовал четыре салафитские ячейки в Газе, которые планировали совершить нападения на силы безопасности и высших должностных лиц группы. Силы ХАМАС также конфисковали оружие, в том числе ракеты дальнего радиуса действия, способные поразить крупные города Израиля.Как сообщалось, эти усилия были начаты в августе после того, как террорист-смертник, предположительно связанный с ИГ, убил охранника ХАМАС в южной части Газы вдоль границы с Египтом в результате нападения на группировку.В документе говорится, что ячейки искали возможности совершать теракты-самоубийства против террористической группировки, которая правит в Газе, одновременно пытаясь усилить напряженность в отношениях с Израилем. Салафитские ячейки якобы были ответственны за запуск ракет большой дальности по Тель-Авиву во время хрупкого прекращения огня между ХАМАСом и Израилем и получали финансирование для своей деятельности из неизвестных иностранных источников.Представители сектора Газа заявили, что считают, что молодые боевики были радикализованы в Интернете и пытаются спровоцировать Израиль на начало широкомасштабного военного наступления в Секторе, которое нанесет ущерб его правителям из ХАМАСа.ХАМАС, исламистская террористическая группа, которая открыто пытается уничтожить Израиль, руководит сектором Газа более десяти лет, но перед ней стоят небольшие, еще более жесткие группировки, некоторые из которых вдохновлены ИГ, которые выступают за более строгую салафитскую интерпретацию ислама.В прошлом году Синайский филиал Исламского государства объявил войну ХАМАСу, назвав группу и ее сторонников «отступниками».В последние месяцы группы начали отдельные ракетные удары по Израилю вопреки неофициальному перемирию, согласованному ХАМАС.Отметим, что в этой связи, премьер-министр Биньямин Нетаньяху который широко известен тем, что хочет избежать эскалации в Газе, столкнулся с призывом к решительным действиям со стороны своих противников на выборах.