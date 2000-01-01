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ООН ожидает, что Катар продолжит оказывать помощь Газе | Фото:07.11 17:51   MIGnews.com

ООН ожидает, что Катар продолжит оказывать помощь Газе

Организация Объединенных Наций ожидает, что Катар продолжит предоставлять средства для поддержки проектов помощи в секторе Газа в 2020 году, заявил в среду Джейми Макголдрик, заместитель специального координатора международного органа по ближневосточному мирному процессу.

Высокопоставленный дипломат ООН сделал комментарий на следующий день после того, как газета «Аль-Ахбар», базирующаяся в Ливане, процитировала неназванные источники в террористической группе ХАМАСа, в которых говорилось, что катарский посланник Мухаммед аль-Эмади проинформировал членов палестинских фракций в конце октября. «трудности с возобновлением [катарского] гранта» для Газы, начиная с начала 2020 года.

«Из того, что я слышал, Катар еще не выделил бюджет для Газы на 2020 год», - сказал Макголдрик газете «Тimes of Israel». «Но мы ожидаем, что [его] поддержка продолжится в Газе».

В прошлом году Катар предоставил прибрежному анклаву десятки миллионов долларов на топливо для управления единственной электростанцией территории, небольшие гранты для обедневших палестинских семей, программу временной занятости под надзором ООН и другие проекты.

Согласно источникам ХАМАС, которые общались с аль-Ахбаром, катарский грант ежемесячно предоставлял помощь Газе в размере 30 миллионов долларов.

Представители ХАМАСа заявили, что Катар согласился предоставить средства Газе в рамках неофициальных договоренностей о прекращении огня между Израилем и террористическими группами в Секторе.

Макголдрик добавил, что поддержка Дохи Газы сыграла ключевую роль в улучшении гуманитарной ситуации в этом регионе.

«Их вклад, в частности в улучшение энергетической ситуации и создание временной занятости, имеет решающее значение для улучшения общей ситуации на местах и облегчения тяжелых условий», - сказал он.

Эмади сказал, что Катар тесно координирует поступление своей помощи в Газу с Израилем.

Согласно докладу ООН, опубликованному в июне 2018 года, 53 процента палестинцев в Газе живут в бедности. Восемьдесят процентов зависят от международной помощи, по данным Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ, главной международной организации, которая предоставляет медицинские, образовательные и другие услуги палестинским беженцам и их потомкам.

Пресс-секретарь Катарского комитета по восстановлению Газы, который возглавляет Эмади, отказался комментировать доклад аль-Ахбара.

Израиль поддерживает ряд ограничений на перемещение людей и товаров в Газу и из нее. Израильские официальные лица утверждают, что ограничения на передвижение направлены на то, чтобы не дать террористическим группам на территории, поклявшимся уничтожить Израиль, получить доступ к оружию или средствам его создания.


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