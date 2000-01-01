07.10 13:47 MIGnews.com

Оптимизм США против пессимизма КНДР

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Как сообщается, в субботу главный переговорщик Северной Кореи заявил, что переговоры между Пхеньяном и США по ядерным вопросам были сорваны.«Переговоры не оправдали наших ожиданий и, в конце концов, прервались», - сказал Ким Мён Гил журналистам возле посольства Северной Кореи, заявив, что американские переговорщики отказались «отказаться от своей старой точки зрения и позиции», сообщает Reuters .Представители Госдепартамента, однако, оспаривали эту характеристику, поскольку пресс-секретарь Морган Ортагус указала в своем заявлении, что «США принесли творческие идеи и провели хорошие переговоры со своими коллегами из КНДР» в течение более восьми часов переговоров.Ортагус сказал, что делегации добились прогресса в ходе переговоров, включая предварительный просмотр нескольких новых инициатив, которые могут открыть дверь для будущего прогресса.«Соединенные Штаты и КНДР не преодолеют наследие 70-летней войны и враждебности на Корейском полуострове в течение одной субботы», - сказала она, сообщает Reuters.«Это весомые вопросы, и они требуют решительной приверженности обеих стран. У Соединенных Штатов есть такое обязательство », - добавил Ортагус.Ким, северокорейский переговорщик, предложил менее оптимистичное резюме переговоров, сказав журналистам: «США повысили ожидания, выдвинув такие предложения, как гибкий подход, новый метод и креативные решения, но они сильно разочаровали нас и ослабили наш энтузиазм для переговоров, ничего не внося на стол переговоров », - сообщили в службе новостей.Отметим, что Ким добавил, что полная денуклеаризация, к которой стремятся США, все еще возможна, но только «когда все препятствия, которые угрожают нашей безопасности и сдерживают наше развитие, полностью устранены без тени сомнения».