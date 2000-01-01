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Махмуд Аббас симулирует активность | Фото:07.10 11:33   MIGnews.com

Махмуд Аббас симулирует активность

Председатель ПА, Махмуд Аббас заявил в воскресенье, что он обсудит планы новых парламентских выборов со всеми фракциями, включая давних конкурентов ХАМАС.

Встретившись с высокопоставленными палестинскими лидерами в Рамалле Аббас подтвердил свое обещание провести выборы - впервые с 2006 года - но без указания сроков.

Он объявил, что они создали комитеты для «связи с избирательной комиссией и фракциями, такими как ХАМАС и всеми фракциями, а также с израильскими властями».

Отметим, что ХАМАС и ФАТХ находятся в состоянии конфликта с 2007 года, когда исламисты захватили Газу и выбросили силы Аббаса, которые сохранили контроль над международно признанным палестинским правительством, базирующимся на Западном берегу. С 2006 года парламентские выборы не проводились, и обе стороны обвиняют в этом друг друга.

Многочисленные попытки примирения потерпели неудачу, и аналитики говорят, что новые выборы невозможны без улучшения отношений.

ХАМАС в своем заявлении в субботу сообщил, что «не знает, что Абу Мазен подразумевает под всеобщими выборами».


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