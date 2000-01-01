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Решается судьба боевиков ИГ в Сирийском Курдистане 07.07 15:02   MIGnews.com

Решается судьба боевиков ИГ в Сирийском Курдистане

Как сообщает RFI, в субботу, 6 июня, на северо-востоке Сирии началась конференция международных экспертов, которая должна решить судьбу предполагаемых членов ИГ, задержанных силами арабо-курдского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС).

Трехдневная встреча проходит в городе Амуда неподалеку от турецкой границы. В ней принимают участие более 200 экспертов, в том числе французские адвокаты и американские аналитики.

После того, как 23 марта 2019 года СДС при поддержке международной коалиции во главе с США взяли деревню Багуз — населенный пункт на восточном берегу Евфрата, считавшийся последним оплотом группировки ИГ в Сирийском Курдистане, около тысячи предполагаемых иностранных джихадистов были заключены в тюрьмы. По данным Красного Креста около 13 тысяч членов их семей находятся в переполненных лагерях временного содержания под контролем курдских властей.

Отметим, что сирийские курды уже неоднократно призывали к созданию международного трибунала и регулярно просят иностранные государства репатриировать своих граждан, так или иначе связанных с ИГ. Но большинство стран, в которых ИГ взяла на себя ответственность за осуществление терактов, делают это неохотно. В частности, Франция передала захваченных в Сирии боевиков ИГ властям Ирака, где уже 11 из них были приговорены к смертной казни.

Информационный центр автономного курдского территориального образования Сирийский Кудистан ранее уже заявлял, что достигнут международный консенсус о необходимости срочного решения судьбы тысяч иностранных граждан, причастных к ИГ и другим боевым формированиям.

Центр всячески способствовал организации открывшейся сегодня конференции. В преддверии встречи он опубликовал отчет, в котором призывает не забывать о судьбе находящихся на северо-востоке Сирии детей боевиков, сожалея, «что по этому вопросу также нет единства мнения».


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