06.10 14:08 MIGnews.com

Израиль - за пакт о ненападении с арабскими государствами

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Он заявил, что встретился с ведущими дипломатами из стран Персидского залива, чтобы «положить конец конфликту и обеспечить гражданское сотрудничество до подписания мирных соглашений»,- сообщает The Times of Israel.По его словам, «исторический» демарш может положить конец конфликту между Иерусалимом и этими государствами.«Недавно при поддержке премьер-министра я продвигал дипломатическую инициативу по подписанию« соглашений о ненападении »со странами арабского залива», - написал Кац в Twitter.«Это исторический шаг, который положит конец конфликту и даст возможность гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений», - сказал он, молчадиво признавая, что ни одна арабская страна в настоящее время не желает устанавливать полные дипломатические отношения с еврейским государством, поскольку пока израильско-палестинский конфликт остается неразрешенным.Далее Кац подтвердил, что представил свой план нескольким арабским министрам иностранных дел во время своего визита в Нью-Йорк на прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Он также обсудил это предложение с бывшим специальным посланником администрации США по мирному процессу Джейсоном Гринблаттом.«Я буду продолжать работать над укреплением позиций Израиля в регионе и во всем мире», - заявил он.В отчете, в котором не приводятся источники, говорится, что сделка в рамках этой работы призвана обеспечить дружественные двусторонние отношения, сотрудничество в различных областях, а не войну или подстрекательство, поскольку и Израиль, и страны Персидского залива сталкиваются со все более и более воинствующим Ираном.Во время «серии встреч» в Нью-Йорке Кац договорился со своими собеседниками в Персидском заливе о создании рабочих групп для продвижения пакта о ненападении, говорится в телевизионном сообщении.Отметим, что как сообщается, проекты статей включают обязательства развивать «дружеские отношения и сотрудничество» в соответствии с уставом ООН и международным правом; предотвращать враждебность или подстрекательство к враждебности друг к другу; и отказаться от любого военного или охранного альянса с другими сторонами друг против друга.Среди других элементов, говорится в телевизионном сообщении, проект текста определяет сотрудничество в борьбе с терроризмом и в продвижении экономических интересов.Кац, который также является министром разведки, ранее встречался с высокопоставленными арабскими чиновниками, по крайней мере, дважды: в начале июля он встретился с неназванным высокопоставленным эмиратским чиновником во время визита в заливский город Абу-Даби. Позже в том же месяце он поделился фотографией с министром иностранных дел Бахрейна Халидом бен Ахмедом Аль Халифой во время мероприятия, организованного Государственным департаментом США в Вашингтоне. Это был редкий случай, когда высокопоставленный арабский чиновник публично документировал встречу с высокопоставленным израильским деятелем.В своем выступлении в ООН в прошлом месяце Кац подчеркнул, что Израиль «проводит четкую политику по развитию связей и нормализации отношений с арабскими странами Персидского залива.«У нас нет конфликта со странами Персидского залива, и у нас есть общие интересы в области безопасности от иранской угрозы, а также в разработке многих совместных гражданских инициатив», - сказал он.«У Израиля есть много возможностей во многих областях, включая высокие технологии, инновации, сельское хозяйство и водные технологии, которые могут помочь государствам Персидского залива, а государства Персидского залива имеют много возможностей, которые также могут помочь Израилю», - отметил он. «Я надеюсь, что это сотрудничество приведет к подписанию мирных соглашений между нашими странами, как мы это сделали с Египтом и Иорданией».