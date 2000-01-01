06.01 17:01 MIGnews.com

Иранские боевики в Сирии боятся стать мишенью армии США

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Командование иранской армией после угроз со стороны США пытается укрыть свои штабы на территории Сирии и переводит их в жилые дома в населенных пунктах.Как сообщают местные источники в Дейр-эз-Зоре, после убийства в результате ракетного удара США третьего января иранского генерала Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада дислоцированные на территории Сирии проиранские группировки опасаются стать очередной мишенью американской армии.Источники сообщают, что в последние несколько дней дислоцированные в Дейр-эз-Зоре к западу от Евфрата проиранские группировки пытаются смешаться с местным населением.Боевики покинули большую часть своих штабов и территории блокпостов в районах Абукемаль и Меядин. Все их штабы размещены в жилых домах в населенных пунктах, и боевики не собираются без особой необходимости.Американские военные, дислоцированные в сирийских районах к востоку от Евфрата, устанавливают новые блокпосты и увеличивают число патрулей.Ранее США нанесли авиаудар по автоколонне c бойцами и командирами шиитского ополчения «Хашди Шааби» на севере Багдада, в результате которого погибло шесть человек.Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.