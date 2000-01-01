06.01 15:55 MIGnews.com

США не уйдут из Ирака без компенсации

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду тяжелыми санкциями в ответ на решение иракского парламента о выводе американских войск из страны.«Если они (Ирак) захотят вывести войска из страны и сделают это не в дружелюбной форме, то мы введем невиданные ранее санкции, которые превзойдут по своим масштабам антииранские», - сказал Трамп в беседе с журналистами по пути из Флориды в Вашингтон.По словам главы Белого дома, он с самого начала выступал против ввода американских войск в Ирак. «Я считаю ввод войск в Ирак был большой ошибкой. Багдад не имел никакого отношения к терактам 11 сентября и это подтвержденный факт», - сказал Трамп.Американский лидер отметил, что США стремятся вывести войска из многих стран, в том в том числе Ирака.«Я вывел войска из Сирии, потому, что я не буду защищать эту (турецко-сирийскую) границу. Зачем я должен это делать? У них (Турция) есть войска, пусть и охраняют. Противостояние в этом регионе продолжается уже тысячу лет. Сегодня мы называем эти районы зоной безопасности, хотя на самом деле все обстоит совсем наоборот. Там погибло много людей. Погибло много жителей Турции, может даже вдвое больше», - сказал Трамп.Отметим, что касаясь ситуации в Ираке, Трамп отметил, что США потратили очень крупные средства на строительство баз в этой стране. «Нам потребовались миллиарды долларов. Это было еще до меня. До тех пор, пока они не компенсирую нам затраты, мы не уйдем», - сказал глава Белого дома.