06.01 14:37 MIGnews.com

Иран заявил о выходе из ядерной сделки

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Власти Ирана объявили, что приостанавливают соблюдение условий и ограничений, предусмотренных соглашением по ядерной программе Тегерана, которое было подписано в 2015 году. Решение принято на фоне гибели в результате ракетного удара США генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.Отметим, что согласно заявлению правительства ИРИ, прежде всего это касается числа центрифуг, а также уровня обогащения и объемов хранения урана.Вместе с тем Тегеран заявил о намерении и далее сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).Иран также готов вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если с Исламской республики снимут санкции и обеспечат учет ее интересов.