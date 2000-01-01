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Правительство Ирака готовит шаги по выводу иностранных войск | Фото:06.01 13:20   MIGnews.com

Правительство Ирака готовит шаги по выводу иностранных войск

В Ираке правительство готовит правовую базу и процедуры для вывода иностранных войск с иракской территории. Об этом сообщил действующий премьер-министр Ирака Адиль Абдулмехди в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам будущего международной коалиции по борьбе с ДАЕШ и борьбы с терроризмом с учетом уважения суверенитета Ирака.

Отметим, что на фоне роста напряженности в Ираке командование международной коалиции, возглавляемой США, приняло решение о приостановке подготовки военных кадров в этой стране.

Парламент Ирака накануне на экстренном заседании большинством голосов принял решение о выводе американских и иных иностранных войск из страны.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касым Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В Иране был объявлен трехдневный траур. Верховный лидер Ирана пообещал ответить на действия США.


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