05.07 15:15 MIGnews.com

Европа по примеру Трампа может выйти из соглашения с Ираном

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Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана и угрожает начать обогащать уран до 20%, если Европа не защитит его от санкций, передает NBC. Телеканал отмечает, что чем дальше Тегеран отходит от своих обязательств по СВПД, тем больше вероятность, что европейцы по примеру Трампа выйдут из соглашения.Следует отметить, что Иран предупреждал: если Европа не может защитить Тегеран от санкций, то он начнет отказываться от обязательств по ядерной программе. Что он и сделал вчера. Министерство иностранных дел Ирана объявило, что были превышены ограничения по запасам низкообогащенного урана, установленные в рамках ядерного соглашения 2015 года.По условиям соглашения, Ирану разрешалось оставлять у себя около 660 фунтов низкообогащенного урана. Любой избыток следовало вывозить из страны. Теперь Тегеран угрожает, что оставит все у себя.Похоже стратегия заключается в том, чтобы шаг за шагом наращивать свою ядерную программу и давлением заставить Европу возродить иранскую экономику. Тегеран заявляет, что, если Европа сможет выполнить обещанное, то откажется от всех предпринятых недавно шагов.Но европейцы не поддаются на этот ультиматум. Они выражают глубокую озабоченность и призывают Иран вернуться к выполнению всех своих обязательств. Министр иностранных дел Великобритании даже заявил, что если Иран не будет следовать своим обязательствам по сделке, Соединенное Королевство тоже из нее выйдет.И чем дальше Иран продвигает свою ядерную программу, тем ближе будет ЕС к позиции президента Трампа, который, кстати, вчера вечером заявил, что Иран играет с огнем.Эксперты задаются далеко не праздным вопросом: что произойдет дальше? Каким будет следующий ход Ирана? Превышение запасов – это провокационный шаг, но все-таки незначительный. Тем не менее Тегеран заявил, что к нынешнему воскресенью он может повысить уровень обогащения урана до 20%. Это заставит дипломатов бить тревогу, и вскоре другие стороны соглашения практически гарантированно от него откажутся.