05.07 12:15 MIGnews.com

США недовольны реакцией палестинцев на "сделку века"

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Как сообщает арабская служба телеканала CNN, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер на пресс-конференции в Вашингтоне заявил: "То, как палестинцы отреагировали на "сделку века" и бойкотировали форум в Манаме, было "истеричным, ошибочным и ужасно неконструктивным".Джаред Кушнер, подвергнув критике палестинских лидеров за отклонение мирного американского проекта "сделка века", назвал их "глупыми".Советник американского президента, являющийся автором "сделки века", также подчеркнул: "Американский план призывает палестинских беженцев навсегда остаться в тех странах, где они сейчас находятся, а не возвращаться на территории, аннексированные Израилем".Далее он добавил: "О следующих шагах по реализации плана США будет объявлено в ближайшие дни".Не упомянув о политическом аспекте данного проекта, Кушнер лишь отметил: "Мы хотим получить ответы и отзывы на экономический план, а затем доработать его окончательную структуру".Напомним, что недавно в Бахрейне состоялась конференция "Мир для процветания", на которой была представлена экономическая часть проекта "сделка века". На конференции было озвучено предложение инвестировать 50 млрд долларов в экономику Палестинской автономии, Египта, Иордании и Ливана (страны, которые приняли палестинских беженцев) для разрешения палестино-израильского конфликта. Политический аспект проблемы не рассматривался.