05.06 21:16 MIGnews.com

Трамп предпочитает переговоры

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поговорить с президентом Ирана Хасаном Рухани, но всегда была вероятность военных действий США против Исламской Республики.«Так что Иран - это место, которое было чрезвычайно враждебным, когда я впервые пришел в офис», - сказал Трамп британскому телеканалу ITV. «В то время они были террористической нацией номер один в мире и, возможно, остаются и сегодня».На вопрос думает ли он о необходимости военных действий, Трамп ответил: «Всегда есть шанс. Хочу ли я? Нет, я бы не хотел Но всегда есть шанс.Когда его спросили, готов ли он поговорить с Рухани, президент США ответил: «Да, конечно. Я бы предпочел поговорить».