Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Трамп предпочитает переговоры 05.06 21:16   MIGnews.com

Трамп предпочитает переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поговорить с президентом Ирана Хасаном Рухани, но всегда была вероятность военных действий США против Исламской Республики.

«Так что Иран - это место, которое было чрезвычайно враждебным, когда я впервые пришел в офис», - сказал Трамп британскому телеканалу ITV. «В то время они были террористической нацией номер один в мире и, возможно, остаются и сегодня».

На вопрос думает ли он о необходимости военных действий, Трамп ответил: «Всегда есть шанс. Хочу ли я? Нет, я бы не хотел Но всегда есть шанс.

Когда его спросили, готов ли он поговорить с Рухани, президент США ответил: «Да, конечно. Я бы предпочел поговорить».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:05
Мэр Иерусалима: потерпите, уберем гей-флаги завтра вечером
20:48
Новые подробности нападения в Рамат Ха Шарон
20:15
“Иран способен сделать ядерную бомбу за 6-8 месяцев”
20:06
Израиль: импортер Ferrari разорился и сбежал в Майами
19:36
На Синае погибли 8 египетских силовиков
19:10
Фабрика Nutella не работает - забастовка рабочих
18:35
Похороны Нехамы Ривлин начались
18:05
Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении
17:56
Иранский лидер осуждает мирный план США
17:07
Нетаниягу до конца недели решит, кто возглавит минюст
16:57
Германия планирует запретить “Хизбаллу”
16:33
Лидеры ЕС призывали к жизнеспособному политическому решению
15:49
Прощание с Нехамой Ривлин: Сотни израильтян на церемонии
15:23
Израиль представит новый беспилотник на Парижском Авиасалоне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus