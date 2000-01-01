ПА отрицает связь НПО с террористическими группами
Как сообщает TPS, более 130 «палестинских НПО» отказались подписать запрос на получение гранта от Европейского союза (ЕС), который предусматривает, что бенефициары должны воздерживаться от передачи какой-либо помощи от ЕС террористическим группам, требование, которое по мнению высокопоставленного чиновника Палестинской администрации «непосредственно влияет на палестинцев право на самоопределение».
Саеб Эрекат, Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП), в пятницу направил письмо министру иностранных дел ЕС Джозепу Борреллу с призывом пересмотреть новые условия финансирования палестинских организаций гражданского общества.
Эрекат сказал, что новые условия финансирования «вызывают обеспокоенность среди палестинских НПО», и отметил, что среди групп, включенных в список организаций ЕС, которые считаются террористическими группами, есть политические партии, такие как Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), и что « условия нацелены на подрыв палестинской политической и гражданской деятельности, что создает новое бремя для палестинских институтов ».
«Эти ограничения напрямую влияют на права палестинцев в соответствии с международным правом и, в частности, право на самоопределение. Они не соответствуют приверженности Европейского Союза решению проблемы двух государств, миру и стабильности в регионе», - заявил Эрекат.
Он добавил, что новые условия возникли «во время жаркой антипалестинской кампании со стороны США и Израиля с целью ликвидации коллективных прав палестинского народа».
Отметим, что до этого, Израиль выпустил серию сообщений, разоблачающих связи между предполагаемыми правозащитными организациями и террористическими группами.