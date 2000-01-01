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52 удара «очень быстро и очень сильно» | Фото:05.01 15:30   MIGnews.com

52 удара "очень быстро и очень сильно"

Президент Дональд Трамп предупредил в субботу, что США нацелены на 52 объекта в Иране и ударит по ним «очень быстро и очень сильно», если исламская республика атакует американский персонал или активы .

В своем твите, защищающем ликвидацию в пятницу с беспилотника высокопоставленного иранского генерала в Ираке в пятницу , Трамп сказал, что 52 - представляют количество американцев, взятых в заложники в посольстве США в Тегеране в начиная с конца 1979 года.

Трамп сказал, что некоторые из этих объектов «находятся на очень высоком уровне и важны для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран, БУДУТ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ОЧЕНЬ ЖЕСТКО подавлены. США не хотят больше угроз!»

Трамп написал в Twitter после того, как проиранские группировки усилили давление на американские объекты по всему Ираку, выпустив ракеты и предупредив иракские войска что это часть вспышки ярости по поводу убийства Сулеймани, которого называют вторым самым влиятельным человеком в Иране.

Эта атака вызвала опасения по поводу крупного пожара на Ближнем Востоке.

Отметим, что первыми намеками на возможную ответную реакцию стали два минометных обстрела района возле посольства США в Багдаде в субботу, а также попадание двух ракет в авиабазу Аль-Балад, где размещены американские войска -сообщили источники в AFP

Иракские военные подтвердили ракетные удары в Багдаде и Аль-Баладе и заявили, что жертв не было. Американские военные также заявили, что войска коалиции не пострадали.


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