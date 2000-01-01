04.06 16:39 MIGnews.com

Кушнера не волнует доверяют ли ему палестинцы

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Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в своем интервью американскому новостному сайту Аксиос данном до поездки на ближний восток предположил, что палестинцы не готовы управлять собой до ожидаемого выхода его мирного плана.Ранее он намекнул, что новый план не будет включать создание палестинского государства.Кушнер также сказал, что его не беспокоит то, не доверяют ли ему палестинцы, поскольку они будут основывать свои решения на том, улучшит ли план их жизнь.«Надежда состоит в том, что со временем они смогут управлять», - сказал Кушнер, когда его спросили, считает ли он, что палестинцы могут управлять собой без вмешательства Израиля.Согласно выдержкам из интервью, опубликованного в воскресенье вечером на сайте Axios, Кушнер сказал, что палестинцы «должны иметь справедливую судебную систему ... свободу прессы, свободу выражения мнений, терпимость ко всем религиям», прежде чем палестинские территории станут «доступными для инвестиций».Кушнер сказал Аксиосу, что палестинцы «должны иметь самоопределение», не уточняя будет ли это означать независимое государство или какую-то меньшую форму автономии.Ранее он намекнул, что план не одобрит создание палестинского государства.«Я здесь не как доверенное лицо», - сказал Кушнер Аксиосу, добавив, что он проводит различие между палестинцами и их лидерами.Он сказал, что верит, что палестинский народ рассмотрит «факты, а затем примет решение: думают ли они, что это позволит им найти путь к лучшей жизни или нет?».Отметим, что интервью было записано до визита Кушнера в Иерусалим на прошлой неделе, поездка также включала в себя поездки в Марокко и Иорданию.Мирный план ранее был отложен из-за всеобщих выборов в Израиле 9 апреля, и теперь он может столкнуться с дальнейшими отсрочками, связанными с израильской политикой.Израиль снова пойдет на выборы 17 сентября после того, как премьер-министру Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать правящую коалицию, и многие аналитики считают такой план слишком деликатным, чтобы представлять его во время избирательной кампании.