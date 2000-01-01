03.06 10:31 MIGnews.com

Лидер BDS заявляет, что цель движения - конец Израиля

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В то время, когда сторонники Израиля утверждают, что движение BDS направлено против еврейского государства и является формой нового антисемитизма, сторонники BDS в западных странах говорят, что это всего лишь инструмент для изменения политики Израиля.Однако в недавно записанном интервью с подкастом «Голос Газы» соучредитель движения BDS Омар Баргути объясняет, что, если цели движения будут достигнуты, Израиль прекратит свое существование. “Если беженцы вернутся в свои дома [в Израиле], как того требует движение BDS, если мы положим конец режиму апартеида Израиля и если мы прекратим оккупацию на землях, оккупированных в 1967 году, включая Иерусалим, то, что останется от сионистов режим? Вот в чем вопрос. То есть, на чем будут основаны два государства? “.Во время 20-минутного интервью на арабском языке Баргути, похоже, проговорился о реальной цели созданного им движения.«Международное право и право на возвращение? Не будет никакого сионистского государства, подобного тому, о котором мы говорим [в современном Израиле]. Там будет два государства: одно демократическое для всех его граждан здесь [Палестина] и одно демократическое для всех его граждан там [Израиль]. Палестинское меньшинство станет палестинским большинством того, что сегодня называется Израилем »,- заявил он.Движение BDS, направляемое из Рамаллы, проводит кампанию по мобилизации поддержки в западных странах против Израиля под «прикрытием» того, что оно стремится только «изменить политику правительства Израиля».