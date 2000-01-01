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Иран: Налетай подешевело.. | Фото: Thinkstock03.05 11:33   MIGnews.com

Иран: Налетай, подешевело..

По сообщениям иранских СМИ, министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадный генерал Хусейн Дехкан заявил, что "Цена и качество иранской военной продукции таковы, что, несмотря на жесткие санкции, введенные Западом против иранского народа, Тегеран экспортирует во многие страны мира оборонную технику отечественного производства".

Министр считает, что Иран способен, помимо удовлетворения внутренних потребностей, экспортировать и в другие страны ракеты местного производства.

По мнению Дехканаа Исламская республика Иран достигла такого уровня боеспособности, что способна производить ракеты любого радиуса действия, любой разрушительной мощи и точности поражения. "Оборонные достижения Ирана считаются решающим фактором в сдерживании потенциальных противников".

Особенно министр отметил Дехкан на стопроцентный рост производства иранского оружия в последние годы.
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