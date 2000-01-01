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Вперед, к натуральному хозяйству | Фото:02.05 17:43   MIGnews.com

Вперед, к натуральному хозяйству

В свете одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 г. европейцы прилагают усилия к сохранению Ирана в ядерном соглашении и разработке с этой целью специального инструмента для ослабления воздействий американских санкций на торговлю с Ираном.

Пару месяцев назад с этой целью был разработан механизм INSTEX (Инструмент поддержки торговых обменов). Недавно директор INSTEX Пер Фишер на совещании, проходившем в Лондоне с участием экономических активистов, предприятий и властей Великобритании, сообщил о готовности разработанного механизма к осуществлению первого торгового обмена с иранскими партнерами.

Компания INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) была зарегистрирована 30 января в Париже и предназначена для торговли европейских компаний с Ираном в обход санкций США. Главой компании является немецкий банкир Пер Фишер. Наблюдательный совет состоит из трех человек — постоянного секретаря МИД Великобритании Саймона Макдональда, французского дипломата Мориса Гурдо и немецкого дипломата Мигеля Бергера.

Иран в рамках механизма торговли с ЕС должен был создать "зеркальную" систему, которая организовывает расчеты в риалах для иранских компаний. По словам замминистра иностранных дел ИРИ Аббаса Аракчи, "в перспективе к системе могут подключиться неевропейские страны и компании". 22 апреля этого года с иранской стороны был зарегистрирован "зеркальный" партнер INSTEX, фирма "Механизм специального назначения для финансирования ирано-европейской торговли" под началом гендиректора Али Асгара Нури. В обязанности этой частной акционерной фирмы входит купля-продажа, экспорт и импорт необходимой продукции. В этой связи директор Центробанка Ирана в марте этого года заявил, что скоро в Тегеране будет зарегистрирован специальный финансовый канал торгового взаимодействия и финансирования с Европой STFI.

Первое время INSTEX будет функционировать в пилотном режиме. На протяжении этого "испытательного срока" будет производиться проверка и доводка новой системы перед ее окончательным и полным "вводом в эксплуатацию". В частности, в этот период обслуживаемые сделки предполагается ограничить поставками продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования.

Как полагают эксперты, речь идет о простом бартере или натуральном обмене, когда товары, закупаемые внутри Ирана на местную валюту, будут обмениваться на товары произведенные заграницей и приобретенные посреднической компанией на доллары на эквивалентную сумму.


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