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Дрались, дрались, пока не признались… 02.04 14:22   MIGnews.com

Дрались, дрались, пока не признались…

Спустя 6 лет после начала конфликта в Сирии конфликта, конечной целью которого было отстранение от власти президента Сирии, пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил, что "необходимо признать политические реалии в Сирии, в частности президентскую власть Башара Асада".

Шон Спайсер пояснил, что Соединенными Штатам придется "смириться с реальностью" правления в Сирии президента Башара Асада. Он также подтвердил высказанный накануне тезис постоянного представителя США в ООН Никки Хейли о том, что отстранение президента Сирии от власти перестало быть для Вашингтона приоритетом. Теперь главным направлением политики США в Сирии является борьба с террористической группировкой ИГИЛ, а не отставка Асада, сказал Спайсер.

По его словам, Соединённые Штаты "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией".
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