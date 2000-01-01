02.04 14:22 MIGnews.com

Дрались, дрались, пока не признались…

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Спустя 6 лет после начала конфликта в Сирии конфликта, конечной целью которого было отстранение от власти президента Сирии, пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил, что "необходимо признать политические реалии в Сирии, в частности президентскую власть Башара Асада".Шон Спайсер пояснил, что Соединенными Штатам придется "смириться с реальностью" правления в Сирии президента Башара Асада. Он также подтвердил высказанный накануне тезис постоянного представителя США в ООН Никки Хейли о том, что отстранение президента Сирии от власти перестало быть для Вашингтона приоритетом. Теперь главным направлением политики США в Сирии является борьба с террористической группировкой ИГИЛ, а не отставка Асада, сказал Спайсер.По его словам, Соединённые Штаты "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией".