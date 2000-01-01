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Глава ШАБАКа предупреждает | Фото:02.01 15:30   MIGnews.com

Глава ШАБАКа предупреждает

Как сообщает JewishPress.com Надав Аргаман, который с 2016 года является главой ШАБАКа Израиля в среду предупредил членов кабинета политической безопасности о превращении ХАМАСа в новую «Хизбаллу», если Израиль не предпримет шаги по ограничению наращивания террористической организации в рамках новой договоренности в Газе.

Аргаман зачитал премьер-министру, министрам и начальнику штаба ЦАХАЛа статью, опубликованную в тот же день в газете «Иедиот Аронот», о том, как правительство Нетаньяху «отбросило мяч» в отношении «Хезболлы», позволив ему расти в геометрической прогрессии за последнее десятилетие. Сложилась ситуация, при которой даже попытка ее искоренения неизбежно приведет к большим жертвам среди гражданского населения на израильской стороне границы. Глава ШАБАКа предостерег от подобного развития ситуации в секторе Газа.

Он также подтвердил свое несогласие с ослаблением Палестинской администрации, одновременно усиливая ХАМАС, и раскритиковал решение министра обороны Нафтали Беннетта компенсировать перевод денег из Израиля в ПА на сумму, которую Рамалла тратит на зарплату террористам за решеткой и семьям погибших террористов.

Аргаман считает, что неправильно наказывать ПА, который помогает ШАБАКу и Армии Обороны Израиля в борьбе с терроризмом в Иудее и Самарии, и в то же время награждает ХАМАС в виде гуманитарной помощи. Аргаман также обеспокоен потерей сотрудничества с силами безопасности ПА.


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