02.01 12:39 MIGnews.com
Начались поставки газа с месторождения Левиафан в Иорданию
Начались поставки израильского газа из месторождения "Левиафан" в Иорданию.
Об этом сообщил газете Yedioth Ahronoth министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.
По словам министра, Израиль впервые в своей истории стал экспортером энергоресурсов.
Штайниц отметил, что не позже чем через 10 дней с месторождения «Левиафан» начнется поставка газа и в Египет.
Отметим, что в сентябре 2016 года правительство Иордании подписало соглашение о покупке у Израиля 45 миллиардов кубометров природного газа в течение следующих 15 лет.
Сделка стала причиной волны протестов в стране. В 2018 году Иордания начала закладку трубопровода.
Запасы природного газа на крупнейших израильских месторождениях в Средиземноморье - «Левиафан» и «Тамар» оцениваются в общей сложности в 800 миллиардов кубометров.
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