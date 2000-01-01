02.01 12:39 MIGnews.com

Начались поставки газа с месторождения Левиафан в Иорданию

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Начались поставки израильского газа из месторождения "Левиафан" в Иорданию.Об этом сообщил газете Yedioth Ahronoth министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.По словам министра, Израиль впервые в своей истории стал экспортером энергоресурсов.Штайниц отметил, что не позже чем через 10 дней с месторождения «Левиафан» начнется поставка газа и в Египет.Отметим, что в сентябре 2016 года правительство Иордании подписало соглашение о покупке у Израиля 45 миллиардов кубометров природного газа в течение следующих 15 лет.Сделка стала причиной волны протестов в стране. В 2018 году Иордания начала закладку трубопровода.Запасы природного газа на крупнейших израильских месторождениях в Средиземноморье - «Левиафан» и «Тамар» оцениваются в общей сложности в 800 миллиардов кубометров.