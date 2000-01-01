Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Начались поставки газа с месторождения Левиафан в Иорданию | Фото:02.01 12:39   MIGnews.com

Начались поставки газа с месторождения Левиафан в Иорданию

Начались поставки израильского газа из месторождения "Левиафан" в Иорданию.

Об этом сообщил газете Yedioth Ahronoth министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

По словам министра, Израиль впервые в своей истории стал экспортером энергоресурсов.

Штайниц отметил, что не позже чем через 10 дней с месторождения «Левиафан» начнется поставка газа и в Египет.

Отметим, что в сентябре 2016 года правительство Иордании подписало соглашение о покупке у Израиля 45 миллиардов кубометров природного газа в течение следующих 15 лет.

Сделка стала причиной волны протестов в стране. В 2018 году Иордания начала закладку трубопровода.

Запасы природного газа на крупнейших израильских месторождениях в Средиземноморье - «Левиафан» и «Тамар» оцениваются в общей сложности в 800 миллиардов кубометров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:31
Нетаниягу: мы готовим революцию в сфере энергетики  
14:08
Актрису из Капитана Америки заподозрили в убийстве матери
13:44
Из-за поддержки иранских боевиков, Ирак может стать изгоем
13:34
"Либерман - самый опасный человек в Израиле"
13:17
Галкин потроллил новогоднее обращение главы РФ  
13:08
"Нетаниягу - гангстер забаррикадировавшийся в офисе"
13:00
Подано ходатайство о наборе танкисток в войска
12:35
Из-за затопления перекрыт въезд в Холон
12:20
Погиб глава генштаба Тайваня при жесткой посадке вертолета
12:02
Все обновления WhatsApp, которые появятся в 2020 году
11:50
Награжденный президентом изнасиловал женщину в Бат-Яме
11:22
В ООН отреагировали на заявление КНДР о ракетных испытаниях
11:08
"Либерман хочет уничтожить Нетаниягу любой ценой"
10:49
Удары Израиля в Сирии нанесли ущерб Ирану
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus