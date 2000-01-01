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Как Ликуд собирается уничтожить НДИ 31.05 21:16   MIGnews.com

Как Ликуд собирается уничтожить НДИ

12-й канал израильского ТВ опубликовал информацию о “плане уничтожения НДИ”, предложенного ведущими членами Ликуда в последние часы существования Кнессета 21-го созыва.

Ряд членов Кнессета от Ликуда, во главе с Йоавом Кишем и Мики Зоаром предложили перед роспуском Кнессета принять закон о повышении избирательного барьера. Причиной возникновения этой идеи, которая может показаться безумной было одно - политическое уничтожение Авигдора Либермана и его партии.

Идея, однако, была убита еще до того, как родилась. У этого было две причины. Во первых, юридические эксперты в один голос сказали, что нельзя менять правила игры  тогда, когда в нее играют. Во-вторых, и более существенно, Биньямин Нетаниягу указал на то, что подобный закон может загубить не только врагов Ликуда, но и его друзей - в первую очередь, Арье Дери и его партию ШАС.

Тем не менее,  идея, возможно, все еще не похоронена. Желание отомстить Либерману в Ликуде огромно, и в следующем Кнессете о законе могут вспомнить.

Прошлой ночью Нетаниягу провел в отеле Orient презентацию будущей масштабной кампании против Либермана. Отношения между двумя ветеранами израильской политики ужасны, и уже очень давно, но, как представляется, теперь Нетаниягу решил идти до конца. И презентация в отеле, сопровождавшаяся красочными графиками и статистическими выкладками - только начало.

В своей речи Нетаниягу представил снижающуюся кривую количества мандатов, которых НДИ с каждыми выборами получает все меньше мандатов.

Нетаниягу утверждает: “Он ищет патент, который будет держать его над избирательным порогом”. Нетаниягу также перечислил все сделки и соглашения, которые Либерман заключил с ортодоксами. Премьер уверен в том, что это - доказательства того, что закон о призыве Либермана не интересует, и что главные его мотив - предотвращения создания правительства во главе с Нетаниягу. Нетаниягу сказал: Неожиданно кто-то, кто заключал сделки с ультраортоодксами превратился в анти-хареди”.

Предполагается, что атака против Либермана будет поддержана миллионами шекелей, которые вольются в пропаганду в русскоязычном секторе. Штаб-квартира Ликуда будет меньше заниматься Бени Ганцем и Кахоль Лаван, и сделает главной темой предвыборной кампании дискредитацию Либерманаи НДИ.


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