29.10 12:03 MIGnews.com

"Либерман может спасти Государство Израиль"

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Лидер Ямина Аелет Шакед дала интервью радио 103 FM. Среди прочего она прокомментировала ход коалиционных переговоров.Шакед заявила: “Пока не видно значительного прогресса. Существует пропасть между сторонами по вопросу о том, кто будет первым премьером в ротации, и кто будет сидеть в коалиции. В конце концов, Бени Ганц и премьер-министр должны будут сесть и договориться”.Шакед указали на то, что Кахоль Лаван пытается разрушить ее “дуэт” с Беннетом, в надежде на прогресс в переговорах о коалиции. Она на это сказала: “Я предлагают Кахоль Лаван заниматься переговорами, и смотреть как бы им самим не развалиться до их окончания - и не пытаться развалить другие партии. Мы живем в Кнессете и все говорят со всеми. Переговоры будет вести только переговорная команда всего правого блока”.Шакед также указала на важную роль, которую сегодня играет в политической системе Авигдор Либерман: “Или будет достигнуто коалиционное соглашение, или Авигдор Либерман должен будет спасти Государство Израиль от выборов, пойдя на значительные уступки ультраортодоксам. Будет неправильно, если Государство Израиль пойдет на третий раунд выборов. Либерман может в этой ситуации добиться многого”.