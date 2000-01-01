28.11 13:19 MIGnews.com

Саар оправдался: пытаюсь остановить политическое безумие

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Депутат Кнессета от "Ликуд" Гидеон Саар ответил на критику однопартийцев за то, что предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу уйти в отставку."Все те, кто нападает на меня, знают, что мы находимся во времена политического безумия. Они не пытаются разобраться с тем, что я говорю, они просто пытаются причинить мне боль. Я лишь хочу остановить политическое безумие. Ряд муниципальных глав и многие члены "Ликуда" уже выразили мне свою поддержку", – сказал он.По словам депутата, третьи выборы для Израиля – экономическая и социальная катастрофа, которая будет дорого стоить."Большу цену вынуждена будет заплатить общественность в виде налогов или ограничения услуг. Я предлагаю решение, которое остановит это безумие, я делаю это во благо государства и "Ликуда". В нынешней ситуации Нетаниягу, как премьер-министр, не может сформировать правительство. Он не смог этого сделать ни в апреле, ни сейчас. Но, если на внутрипартийных праймериз за меня проголосуют, как за лидера "Ликуда", я смогу не допустить третьи выборы. А Нетаниягу не сможет", – констатировал Саар.